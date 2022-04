Convoqué à la gendarmerie, Kassory invite ses partisans à la « démarche pacifique »

A la suite de sa troisième convocation à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, l’ex-Premier ministre guinéen et leader du RPG Ibrahima Kassory Fofana a invité ses partisans à privilégier toute démarche pacifique.

« Responsables, militantes, militants et sympathisants de notre grand Parti le RPG ARC-EN-CIEL, votre mobilisation auprès de mes collaborateurs, ma famille et moi depuis hier suite à une série de convocations, témoigne de votre attachement aux valeurs comme la justice et la solidarité.

Tout en vous réitérant ma reconnaissance, je vous invite à privilégier toute démarche pacifique comme nous l’enseigne notre Guide et Champion Professeur Alpha CONDÉ et cela en toute circonstance.

Ensemble, la Guinée d’abord », écrit Kassory qui s’est fait acclamer par ses nombreux partisans.