Coopération bilatérale: le ministre Tibou Kamara reçu par son homologue tunisien Mohamed Bousaïd

L’axe de coopération Conakry-Tunis se renforce davantage. En séjour de travail dans la capitale Tunis, le Ministre d’État, ministre de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara a été reçu en audience ce samedi, 26 juin 2021 par le Ministre tunisien par intérim de l’Industrie, des Mines, du Commerce, Mohamed Bousaïd.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre d’une visite de courtoisie et d’amitié, s’est transformée en une séance de travail entre les deux officiels.

Le Ministre guinéen, porte-parole du gouvernement a d’abord transmis le message fraternel du Président Alpha Condé au peuple tunisien et à son gouvernement.

Tibou Kamara a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact entre les deux gouvernements, guinéen et tunisien en vue de relancer l’axe de coopération entre Conakry et Tunis.

« Je souhaite un renforcement de la coopération entre nos industries, en vue de développer la coopération sud-sud. Nous avons besoin de pragmatisme en renforçant la coopération notamment dans le domaine industriel», a-t-il souligné.

Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de relancer la coopération guinéo-tunisienne en faisant d’abord une mise à niveau avec l’identification de nouvelles pistes de coopération et en envoyant des missions dans les deux États respectifs.

Le Ministre tunisien par intérim de l’Industrie, des Mines et du Commerce a déclaré que :«la Guinée et la Tunisie sont deux peuples frères», avant de réitérer sa disponibilité en vue d’impulser un nouveau souffle dans les relations bilatérales entre Conakry et Tunis.

« Je reste à votre disposition. On va échanger et préparer une feuille de route et renforcer l’axe Conakry-Tunis», a-t-il précisé.

Enfin le ministre Tibou Kamara a remercié son hôte pour le bon accueil réservé à lui et à sa délégation, avant de prendre congé.

Tunis, Kélètigui Rabat