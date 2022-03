Coopération: des cadres de l’administration publique formés par la SMB-Winning 

Le PDG du groupe Winning international, commandant général du Consortium Winning-SMB, Sun Xiushun a procédé, vendredi, 11 mars à Conakry, à la remise officielle des certificats à la 5ème promotion de la bourse Sun Xiushun, initiée pour les cadres de l’administration publique.



Il s’agit, de douze boursiers venus du Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, du Ministère de l’Agriculture et de l’élevage, du Ministère de l’environnement et du développement durable et du Ministère de la pêche qui sont désormais qualifiés en gouvernance des administrations publiques, en montage de projets et en conduite du changement dans les organisations. Et également, ils ont acquis de l’expérience singapourienne en matière de conception de stratégies de développement à travers l’instauration de la bonne gouvernance, l’amélioration du climat des affaires et l’attractivité des investisseurs.

Selon le PDG du groupe Winning international, commandant général du Consortium Winning-SMB, consul honoraire de la Guinée à Singapour, Sun Xiushun, « le présent programme deformation de haut niveau est une initiative commune du gouvernement guinéen lancé en Janvier 2018. L’initiative vise à renforcer les capacités des cadres guinéens à fort potentiel évoluant dans les services publics en vue de contribuer à la modernisation et à la performance de l’administration publique guinéenne ». Ajoutant que son ambition est d’octroyer 100 bourses à 10 promotions des cadres de l’administration publique.

« Nous allons continuer ce programme de formation afin de transmettre davantage d’expertises, de savoir-faire du modèle de gouvernance publique du Singapour en Guinée afin de créer de nouvelles relations d’amitié entre la Guinée et le Singapour », dit le patron de la SMB Winning consortium.

Rappelant que depuis le lancement de ce programme en 2018, « ce sont 56 cadres de l’administration publique répartis en cinq promotions tous provenant de 12 départements ministériels de service public qui ont bénéficié de cette formation. Ils sont dans un club dénommé » le club Alumini de la bourse ».

Président du club alumini de la bourse, Sékou Kaba a indiqué: que « depuis l’année 2020, plusieurs actions ont été réalisées par le club. Il s’agit entre autres: 1- L’organisation d’une journée de sensibilisation aux gestes barrières et la distribution de bavettes et de 100 kits au quartier Bonfi (Secteur 4 et 5) et au marché de Bonfi dans le cadre contre l’épidemie de la covid 19; 2-Lorganisation des journées sportives et culturelles, de déjeuners corporatifs à l’attention des leaders alumni en vue de renforcer le réseautage et l’esprit d’équipe ; 3-La formation en leadership de 1000 jeunes dans les communes de Ratoma et de Matoto; 4- la conception, l’édition et la vulgarisation d’un annuaire des profils des leaders Alumni auprès des autorités de tutelle ; 5- L’organisation des séances de présentation des leaders alumni aux autorités de tutelle pour une meilleure valorisation; 6- L’organisation d’une journée de visites à Boké des installations et infrastructures du consortium SMB- Winning; 7- La signature d’un accord cadre de partenariat avec le consortium SMB Winning; 8-La conception de projets aux bénéfices de l’administration publique à fort impact« .

Sous son égide, le ministre de la fonction publique et du travail, Julien Yombouno a salué l’initiative, tout en sollicitant d’élargir le programme à l’ensemble des cadres de l’administration publique du pays.

Elisa Camara

