Guinée-Brésil : exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service

C’est un ouf de soulagement pour les Guinéens détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service.

La République de Guinée et la République du Brésil ont, à travers leurs ministères des Affaires Étrangères, signé un accord d’exemption de visas, ce lundi 14 novembre, dans les locaux du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’intégration Africaine et des Guinéens de l’étranger (MAECIIAGE), sis à Koloma, en haute banlieue de Conakry. Ledit accord de partenariat a été signé par l’Ambassade du Brésil représentant le ministre des Relations Extérieures du Brésil et le ministre Dr Morissanda Kouyaté.

Mandaté par le ministre des Relations Extérieures, S.E M. Antonio Carlos de Salles Menezes a fait savoir que cet accord facilitera les échanges entre les missions officielles des deux (2) pays. « Nous venons de signer un accord visant l’exemption des visas pour les ressortissants de nos 2 pays en visite de l’autre pays. C’est-à-dire à partir du 14 décembre prochain, les Guinéens qui sont détenteurs des passeports diplomatiques ou de service, n’auront plus besoin de demander de visa pour voyager au Brésil et vice-versa…Et cela va faciliter énormément les échanges des missions officielles. Nous avons beaucoup de choses en vue, nous avons beaucoup d’affaires entre nous…Et tout cela attendait justement que nous ayons un nouveau président parce qu’il y avait une élection au Brésil et aussi nous avons déjà la prévision plus précise de la durée de votre transition ici. Alors à partir du début de 2023, il y aura beaucoup de choses à faire ensemble entre le Brésil et la Guinée. Et cet accord va nous faciliter énormément de choses comme je viens de le dire », a précisé S.E.M Carlos, au nom de son ministre des Affaires Étrangères qui séjourne en Indonésie pour la réunion du G20.

À la suite de l’émissaire du ministre Brésilien des Relations Extérieures, c’est au tour du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale de l’intégration Africaine et des Guinéens de l’étranger a remercié solennellement le Brésil au nom de la Guinée et du Gouvernement guinéen et singulièrement au nom du Chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya sans oublier de remercier le nouveau président Luiz Inácio Lula da Dilva pour sa réélection. « Cet accord historique d’exemption des visas pour les délégations officielles et par élargissement tous ceux qui détiennent un passeport de service ou un passeport diplomatique. Je suis sûr cela va booster les relations économiques, politiques et scientifiques entre le Brésil qui est un grand pays et notre pays la Guinée. Au nom du président de la République je félicite le président Lula pour son élection, le président l’a déjà fait par écrit. Donc je profite pour le redire au nom du Chef de l’Etat et vous dire que ce que nous venons de signer sera respecté rigoureusement par la partie guinéenne. Tous les Guinéens qui viendront au Brésil feront en sorte que toutes vos lois soient respectées. Et nous savons que cela sera réciproque aussi », s’est réjoui Dr Morissanda Kouyaté.

« Ces exemptions doivent nous aider à booster nos 2 économies et nos relations bilatérales. Encore une fois M. l’ambassadeur merci pour votre dynamisme, pour votre implication personnelle qui a beaucoup compté dans l’accélération de la signature de cet agrément si important », a conclu le patron de la diplomatie guinéenne.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08