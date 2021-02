Coopération : la Guinée et la Serra Leone signent trois accords

La Guinée et la Serra Leone ont signé ce mardi, 16 février 2021, trois (3) accords de coopération à Conakry. Ce, à l’occasion de la visite de travail de 48 heures du président de la Serra Leone, Julius Maada Bio en Guinée.

Ces accords portent sur l’accord général de coopération entre les deux Gouvernements pour la création d’une Commission Mixte de Coopération, l’Accord-Cadre de Coopération en matière de Sécurité et de Renseignements entre la République de Guinée et la République de Sierra Leone ainsi que le Protocole d’Accord de Coopération et d’Assistance mutuelle en matière douanière entre les 2 pays.