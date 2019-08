Coopération : le président indien a annoncé ‘’une 2è ligne de crédit de 170 millions dollars’’ (Mamadi Touré)

La visite d’Etat du président de la République de l’Inde, Ram Nath Kovind à Conakry s’est poursuivie ce vendredi 2 août, par la signature de quelques accords et mémorandums.

Interrogé au terme de la signature de ces documents, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamadi Touré s’est réjoui de cette visite en ces termes : « d’abord, je voudrais vous dire que c’est une première visite d’un président indien en République de Guinée. La Guinée fait partie des trois pays d’Afrique de l’Ouest visités par le président indien. Donc, cette visite a été mise à profit par les deux présidents pour passer en revue les relations traditionnelles qui ont existé entre l’Inde et la Guinée. Aussi, ils ont passé en revue les domaines dans lesquels nous coopérons déjà ».

Poursuivant, il a indiqué que « cette une visite a été très fructueuse parce qu’un certain nombre d’accords et mémorandums ont été signés.

« Il y a le mémorandum sur la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, la coopération dans le domaine de la télémédecine et de médecine traditionnelle et aussi le président indien a annoncé une deuxième ligne de crédit de 170 millions de dollars pour l’approvisionnement en eau du grand Conakry. Ensuite, ils (présidents) ont accepté aussi le financement de deux nouveaux hôpitaux régionaux en Guinée. Il faut savoir qu’il y a déjà deux projets d’hôpitaux régionaux qui sont en cours avec toujours les Indiens. Le président Alpha Condé a profité de cette occasion pour donner sa propre vision du développement de la Guinée et comment l’Inde peut intervenir dans la mise en œuvre de cette vision. Ils ont donc entre autres parlé de l’agriculture, des mines et surtout la transformation sur place des ressources minières pour créer des emplois, d’infrastructures, de construction d’habitation sociale, la coopération dans le domaine du terrorisme et aussi des questions de coopération politique et diplomatique… », dit le chef de la diplomatie guinéenne.

S’agissant de la candidature de l’Inde comme membre non permanent au conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2021-2022, le ministre des Affaires Etrangères annonce que l’inde a, au cours de cette visite, de son président en Guinée obtenu le soutien de la Guinée.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30