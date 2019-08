Coopération : le président Roch Marc Christian Kaboré est arrivé, à Conakry

Comme annoncé par la Présidence de la République, le président Roch Marc Christian Kaboré a foulé le sol guinéen ce jeudi 8 août 2019, pour une visite d’amitié et de travail de deux jours.

En provenance de son pays, il a été accueilli au bas de la passerelle par son homologue guinéen, Pr Alpha Condé en présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions républicaines, des diplomates accrédités en Guinée, des chefs militaires, ainsi que de nombreux ressortissants burkinabè vivants en Guinée.

Après l’exécution des hymnes nationaux et la revue des troupes et des corps constitués, le président Alpha Condé et son hôte ont eu un bref entretien dans le salon d’honneur, avant de prendre le chemin du grand Hôtel Sheraton à Kipé pour la suite de la cérémonie.

A noter que son avion de commandement s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Conakry à 10 h 20. Selon le programme officiel, plusieurs activités dont des visites au Port Autonome de Conakry, à la Blue Zone de Kaloum et sur les sites de Kaléta et de Souapiti.

Youssouf Keita, depuis l’aéroprt international de Conakry

