Coopération : l’Espagne s’engage à garantir la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc

Les royaumes du Maroc et de l’Espagne ont entamé ce vendredi 18 mars, une nouvelle étape dans leurs relations. Dans un communiqué, le gouvernement espagnol s’est engagé à garantir « la souveraineté et l’intégrité territoriale » du royaume du Maroc dans le cadre de « nouvelle étape » entre les deux royaumes.

« Nous entamons aujourd’hui une nouvelle étape des relations avec le Maroc, basée sur le respect mutuel, l’application des accords, l’absence d’actions unilatérales et la transparence et la communication permanente. Cette nouvelle étape sera développée (…) sur une feuille de route claire et ambitieuse. Tout cela afin de garantir la stabilité, la souveraineté, l’intégrité territoriale et la prospérité de nos deux pays », indique le communiqué de la Présidence du gouvernement espagnol.

Dans ledit communiqué, le gouvernement espagnol a réitéré sa « détermination » à relever avec le Maroc « les défis communs, notamment la coopération en matière de gestion des flux migratoires en Méditerranée et dans l’Atlantique, en agissant toujours dans un esprit de pleine coopération, et à rétablir la pleine normalité dans la circulation des personnes et des biens au bénéfice de nos peuples »

Le gouvernement espagnol s’est par ailleurs félicité de la programmation de la visite de son président au Maroc « en vue de l’élaboration de la feuille de route de cette nouvelle étape, ainsi que de l’invitation faite au ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération à se rendre à Rabat avant la fin du mois », conclut le communiqué.

Dans un Message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, le Président du Gouvernement espagnol, S.E.M. Pedro Sánchez, a souligné qu’il « reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ». A ce titre, « l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend »

Il a, également, souligné « les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable »

Dans son message au Souverain, le Président du Gouvernement espagnol a, en outre, mis en exergue que les « deux pays sont unis inextricablement par des affections, une histoire, une géographie, des intérêts et une amitié partagée ». M. Sánchez s’est dit « convaincu que les destins des deux peuples le sont aussi » et que « la prospérité du Maroc est liée à celle de l’Espagne, et inversement »

« Notre objectif est de construire une nouvelle relation, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale, à la hauteur de l’importance de tout ce que nous partageons », a affirmé le Président du Gouvernement espagnol dans son message au Souverain.

Dans ce contexte, « l’Espagne agira avec la transparence absolue qui correspond à un grand ami et allié » « Je vous assure que l’Espagne tiendra toujours ses engagements et sa parole », a ajouté S.E.M. Pedro Sánchez.

Par ailleurs, dans ce message à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, le Président du Gouvernement d’Espagne a réitéré sa « détermination à relever ensemble les défis communs, notamment la coopération pour la gestion des flux migratoires dans la Méditerranée et l’Atlantique, en agissant toujours dans un esprit de pleine coopération »

« Toutes ces actions seront entreprises dans le but de garantir la stabilité et l’intégrité territoriale des deux pays », a conclu le Président du Gouvernement d’Espagne, S.E.M. Pedro Sánchez, dans son message au Souverain.

Le Royaume du Maroc apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara Marocain, contenus dans le message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, par le Président du Gouvernement d’Espagne, S.E.M. Pedro Sánchez, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Les termes de ce message permettent d’envisager une feuille de route claire et ambitieuse afin d’inscrire, durablement, le partenariat bilatéral dans le cadre des bases et des paramètres nouveaux, soulignés dans le Discours Royal du 20 aout dernier, a affirmé le ministère dans un communiqué.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, avait appelé, dans ce Discours, à «inaugurer une étape inédite dans les relations entre Nos deux pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements».

C’est dans cet esprit que s’inscrit la visite à Rabat, à la fin de ce mois de mars et avant le mois de Ramadan, du Ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares, a souligné le ministère.

Une visite au Royaume du Maroc, du Président du Gouvernement espagnol sera également programmée ultérieurement, a conclu le ministère.