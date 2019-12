Coopération : l’ONUDI appuie le Ministère de l’Energie pour valoriser l’expertise locale

L’organisation des Nations unies pour le développement industriel a procédé ce vendredi, à la remise d’un important lot de matériels informatiques, de meubles de bureau, de moyens logistiques et une voiture pick-up au Ministère de l’Energie. Ce don est destiné à la cellule technique d’études mise en place pour mettre en valeur les compétences locales dans le domaine hydro-énergétique.

Pour le représentant pays de l’ONUDI en Guinée, son institution accompagne cette initiative du département dirigé par Cheik Taliby Sylla, parce que la transformation structurelle des États comme la Guinée passe par le développement de l’industrie.

« Nous, notre mandat c’est d’accompagner les États dans leurs processus de développement industriel qui sont inclusifs et durables. La transformation structurelle des États comme la Guinée passe par le développement de l’industrie, l’industrie signifie le gain de productivité et le gain de productivité s’appuie essentiellement sur l’existence de l’énergie, ça c’est un premier aspect qui fait que nous accompagnons le Ministère de l’Energie. Donc, monsieur le ministre nous a exposé sa vision de développer cette cellule technique et c’est une occasion formidable, ça s’inscrit dans une réelle vision que nous partageons », a dit Ousmane Barété.

Pour sa part, le ministre de l’Energie qui a tenu à remercier l’ONUDI pour ce don, a invité les donateurs à revenir dans six mois pour évaluer les annonces faites dans le cadre de la mise en place de cette cellule technique.

« L’idée est partie du fait que la Guinée a un potentiel hydro-énergétique énorme qui avoisine 6000 mégawatts. Alors pour développer ces 6000 mégawatts, s’il faut attendre les financements pour faire des études par d’autres entreprises qui ne sont pas guinéennes, nous allons prendre énormément de temps pour développer ce potentiel dont on a besoin pour l’émergence de notre pays. Donc l’idée est partie de là pour regrouper les compétences guinéennes, dans une seule dynamique qui va concevoir, réaliser et exploiter les installations. C’est ce que la représentation de l’ONUDI a bien compris en nous supportant, cette cellule technique d’ingénierie. Ce support se manifeste à travers des ordinateurs, des mobiliers et une voiture pour permettre à cette équipe de se déplacer pour aller dans les confins de notre pays. Donc c’est une fierté pour nous de recevoir ces matériels. Donc nous leur disons merci et nous leur demandons de revenir dans six mois pour regarder ce que nous avons pu faire pas avec le matériel mais le résultat de ce que nous disons aujourd’hui », a martelé Cheik Taliby Sylla.

Cet appui de l’ONUDI au Ministère de l’Energie est estimé à 150 mille dollars et selon son représentant en Guinée, cette institution onusienne reste disponible pour accompagner des initiatives allant dans le sens du développement industriel de la Guinée.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39