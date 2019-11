Coopération : ouverture à Conakry de la 3ème session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et technique Turquie-Guinée

La troisième session de la commission mixte de Commerce, de Coopération économique et technique entre la République de Turquie et la République de Guinée a débuté ce mardi 26 novembre à Conakry.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence du ministre de l’éducation nationale de la République de Turquie, chef de délégation et co-président de la Commission mixte, des Ambassadeurs de la République de Turquie en Guinée et de la République de Guinée en Turquie, d’une forte délégation composée d’opérateurs économiques turcs.

Selon Ziya Selçuk, ministre turc de l’éducation nationale, cette troisième session de la commission mixte ouvrira de nouvelles opportunités pour la Turquie et la Guinée.

« J’espère que cette commission économique mixte sur une opportunité pour augmenter le volume de commerce bilatéral qui a actuellement 173 millions de dollars. Les sociétés turques ont déjà assumé des projets de BTP et de travaux de construction en Guinée dont 10 projets ont été déjà achevés. Les sociétés turques sont actives dans les domaines de l’exploitation des ports et aussi de l’énergie. C’est clair qu’on va travailler dans de nombreux domaines et à de différents niveaux en Guinée. Donc il y a aujourd’hui des délégations techniques de la République de Turquie et de Guinée qui sont réunis ici et elles vont travailler pendant des jours pour explorer toutes les potentialités de coopération entre les deux pays. (…) Je suis convaincu que la coopération entre la Turquie et la Guinée dont tout sera intensifié dans un proche avenir, et je voudrais déjà remercier tout le monde qui va y apporter sa contribution », a-t-il affirmé.

Dans son allocution d’ouverture, la ministre de la coopération et de l’intégration africaine et de l’intégration africaine, co-présidente de la commission et cheffe de la délégation guinéenne, a affirmé que la tenue de cette session témoigne à suffisance de la volonté des hautes autorités des deux pays à renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération existant entre les deux pays.

« Monsieur le Ministre, votre présence en République de Guinée vaut son pesant d’or parce que qu’elle témoigne l’étroitesse et la profondeur des relations d’amitié et de coopération existant entre la République de Guinée et la République de Turquie. L’élargissement de notre cadre juridique aux secteurs porteurs de croissance traduit, on ne peut mieux, la vitalité de notre coopération bilatérale. J’apprécie hautement le volume global des échanges commerciaux entre nos deux pays. A cela s’ajoute, une note positive, le fait que ces échanges entre les deux pays présentent une inestimable marge de progression. Nous devrons ensemble capitaliser aussitôt cette marge afin de densifier la coopération entre nos deux pays. Dans ce sens, les opportunités à exploiter sont multiples. Elles ne font pas du tout défaut », a estimé Dr Diènè Kéita.

Poursuivant, elle déclare que le gouvernement entend bâtir une Guinée nouvelle et entreprenante, capable stratégiquement de mobiliser et de convaincre les partenaires au développement, afin qu’il l’accompagne dans le processus de mise en œuvre des projets et programmes contribuant à la réalisation de ses objectifs nationaux

« Dans la stratégie de développement du gouvernement, le secteur privé et le partenariat public-privé jouent un rôle déterminant dans la transformation structurelle de la Guinée. A cet égard, la présence des opérateurs économiques turcs à notre réunion offre une opportunité de création de partenariats que nous souhaitons robuste entre nos deux pays. Je voudrais rassurer les investisseurs turcs ici présents que la République de Guinée est un pays de grande destination pour les investissements. Le climat des affaires est amélioré avec des garanties pour les investisseurs en termes d’incitations fiscales et douanières », assure-t-elle.

Au cours de cette session, les deux parties devront examiner les questions inscrites à l’ordre du jour et prendre des décisions favorables à la création de meilleures complémentarités entre les économies des deux pays.

Maciré Camara

+224 628 112 098