Coopération parlementaire: l’offensive du CNT-Guinée au Mali

Une forte délégation conduite par le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, séjourne actuellement à Bamako pour renforcer davantage les liens de la coopération bilatérale entre les deux pays.

La transition que traverse les deux pays a été une opportunité de rapprochement pour consolider davantage les liens fraternels et amicaux.

Cette amitié entre le Mali et la Guinée est aujourd’hui nourrie et entretenue par les colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta.

Dans cet élan, les organes législatifs des 2 pays s’engagent à solidifier la coopération parlementaire. La participation de la délégation guinéenne à la 1ère réunion du bureau du CNT du Mali en est une preuve éloquente.

Ce mercredi 05 octobre 2022, au siège du CNT, une rencontre entre les membres du CNT malien et guinéen a lieu pour des questions de coopération.

Plusieurs sujets d’intérêts communs ont été débattus entre conseillers nationaux maliens et guinéens. Cette rencontre constitue un point de départ d’une série d’ activités à mener conjointement entre les deux institutions législatives.

Avec cette initiative, les autorités des 2 pays entendent imprimer une nouvelle dynamique qui favorisera l’intégration socio-politique, économique et culturelle.

A noter que le président du CNT poursuivra ses rencontres pour les intérêts des deux pays.

Moussa Oulen Traore

0022391895637