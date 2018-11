Coopération : vers l’exemption de visa entre la Guinée et le Zimbabwe

La Guinée retourne à ses amours : la suppression des barrières entre Etats africains. A l’occasion de l’arrivée hier en Guinée du nouveau président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa à Conakry, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger a annoncé que les deux pays ont signé plusieurs accords dont l’exemption de visas.

« C’est une visite qui s’inscrit dans le raffermissement des relations d’amitié et de fraternité qui ont existé entre les deux pays. Le président (Alpha Condé, ndlr) m’a envoyé il y a quelques mois pour aller explorer ces possibilités de renforcement de coopération avec la clé une invitation de SEM le président zimbabwéen. Nous avons l’intention de considérer et d’arriver certainement à des accords pour l’établissement d’une commission mixte de coopération et un accord sur les consultations diplomatiques et politiques entre les deux Etats. Ensuite, il y a un accord pour l’exemption de visas entre nos deux pays », a confié Mamady Touré.

Le Zimbabwe, pays de Robert Mugabe -contraint à la démission en 2007-, indépendant depuis 1980, est resté longtemps le grenier de l’Afrique australe.

