Coordination préfectorale des jeunes de Siguiri : deux groupes rivaux se tiraillent, le MATD tranche…

Dans la commune urbaine de Siguiri, le groupe de Martin et celui de Nounfodé Camara sont restés longtemps opposés. L’implication des autorités préfectorales et de la notabilité n’a rien changé à la situation.

Après plusieurs réunions autour de ce sujet, les autorités préfectorales se sont référées à leur hiérarchie afin de mettre fin au différend entre les deux groupes rivaux. Interrogé, le nouveau président de la coordination préfectorale des jeunes pour la paix, le développement et l’emploi à Siguiri, Martin Camara, s’est réjoui de cette action salvatrice du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

‘’Pendant les multiples réunions à la préfecture, un rapport conjoint a été fait et qu’on a fait remonter. C’est à l’issue de ça qu’on nous a octroyé légalement ces documents et mettre en cause les dossiers que détient Nounfodé Camara, parce que c’est la direction nationale de régulation et promotion des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs (DNARPROMA) qui est légale depuis l’avènement du CNRD au pouvoir. Le SERPROMA a été supprimé. Donc, le préfet a eu une lettre d’annulation pour les papiers de Nounfodé Camara », a-t-il avancé.

Quant au camp de Nounfodé Camara, il ne se laisse pas faire. « Moi je reste serein, les documents que je détiens c’est le ministère qui me l’a livré. Donc nous voulons cultiver la paix et la quiétude sociale. Le préfet ne m’a pas informé d’abord pour l’arrivée d’un courrier », a-t-il expliqué.

Après des moments de contestation, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation vient de trancher cette affaire qui a mis en mal la quiétude sociale et l’entente entre les jeunes de Siguiri.

Pour l’heure, une déclaration est attendue pour mettre fin à cette histoire de coordination préfectorale des jeunes.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601