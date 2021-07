Copa America 2021 : premier titre pour Messi avec l’Argentine

C’est fait ! L’Argentine de Lionel Messi brise le signe indien et gagne enfin la Copa America 28 ans après son dernier sacre. L’albiceleste s’est imposé en finale de la Copa America contre le Brésil 1 but à 0 dans la nuit du samedi à dimanche au stade de Maracana.

Après un premier quart d’heure poussif, le match s’est débridé et les argentins ont pris un ascendant sur les brésiliens. A la 22ème minute, suite à une longue ouverture de Rodrigo De Paul et un mauvais contrôle de Renan Lodi, Di Maria récupère le ballon et d’un lobe astucieux ouvre le score (1-0).

Les deux équipes regagnent les vestiaires avec un avantage des hommes de Lionel Scaloni.

En seconde période, Tite, l’entraîneur brésilien fait entrer Vicinius Jr pour apporter de la vitesse sur le côté. La première occasion auriverde est intervenue à la 54ème minute. Richarlisson servi par Neymar déclenche une lourde frappe bloquée par le portier argentin, Elimiano Martinez.

Malgré les entrées de Roberto Firmino, Gabriel Barbosa (Gabi) en attaque et une domination à son avantage, les brésiliens se sont butés à la défense argentine parfois au bout de la limite.

En fin de match, Lionel Messi bien servi dans la surface de réparation brésilienne par Rodrigo De Paul se retrouve face à face avec Ederson Moraes et loupe de faire le break.

Au bout de cinq minutes d’arrêts de jeu presque interminables, la fin du match intervient avec un titre de champion pour l’Argentine.

Avec ce sacre, Lionel Messi remporte son premier trophée majeur avec l’équipe d’Argentine.

Sadjo Bah