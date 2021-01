Coronavirus : 13 morts liés au vaccin en Norvège

13 de 23 décès constatés suite à une injection du vaccin Pfizer pourraient être dus aux effets secondaires annoncés par le groupe pharmaceutique, selon l’agence norvégienne des médicaments. Toutes les personnes avaient plus de 80 ans et étaient malades.

La Norvège a déclaré que les vaccins Covid-19 pourraient être trop risqués pour les très vieux et les malades en phase terminale, la déclaration la plus prudente à ce jour d’une autorité sanitaire européenne alors que les pays évaluent les effets secondaires réels des premiers vaccins pour obtenir l’approbation.

La Norvège met en garde contre les risques de vaccination pour les patients malades de plus de 80 ans



"Les responsables norvégiens ont déclaré que 23 personnes étaient décédées dans le pays peu de temps après avoir reçu leur première dose de vaccin"https://t.co/iy2HLoWv3l

1/2 — Corinne Reverbel (@CorinneReverbel) January 15, 2021

Les responsables norvégiens ont déclaré que 23 personnes étaient décédées dans le pays peu de temps après avoir reçu leur première dose de vaccin. Parmi ces décès, 13 ont été autopsiés, les résultats suggérant que les effets secondaires courants pourraient avoir contribué à des réactions graves chez les personnes âgées fragiles, selon l’Agence norvégienne des médicaments.

“Pour les personnes les plus fragiles, même des effets secondaires relativement légers peuvent avoir des conséquences graves“, a déclaré l’Institut norvégien de santé publique. “Pour ceux qui ont une durée de vie restante très courte de toute façon, les avantages du vaccin peuvent être marginaux ou non pertinents”

La recommandation ne signifie pas que les personnes plus jeunes et en meilleure santé devraient éviter de se faire vacciner. Mais c’est une indication précoce de ce qu’il faut surveiller alors que les pays commencent à publier des rapports de surveillance de la sécurité des vaccins. Emer Cooke, le nouveau chef de l’Agence européenne des médicaments, a déclaré que le suivi de la sécurité des vaccins Covid, en particulier ceux qui reposent sur de nouvelles technologies telles que l’ARN messager, serait l’un des plus grands défis une fois les vaccins largement déployés.

La Norvège a commencé les vaccinations contre le Covid-19, fin décembre, juste après l’autorisation délivrée par l’Agence européenne des médicaments.

Près de 33 000 personnes ont jusqu’à présent été vaccinées dans le pays, selon les données du tracker britannique OurWorldInData.

Source : L’Indépendant