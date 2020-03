Coronavirus : ‘’209.839 cas confirmés dont 16.556 nouveaux cas à travers le monde entier’’ (Dr Sékou Solano)

Parlant de la situation de l’épidémie Coronavirus à travers le monde, Dr Sékou Solano, administrateur national de la prévention et la surveillance à l’OMS Guinée a donné les chiffres de contamination de la maladie à travers le monde au cours des dernières 24 heures.

Classé comme une urgence sanitaire à porter internationale et déclaré comme pandémie mondiale, le Coronavirus touche aujourd’hui près de 170 pays à travers le monde.

« A ce jour, près de 170 pays sont concernés à travers le monde. En Afrique près de 60 pays sont concernés. Notre pays la Guinée a notifié à ce jour 2 cas et les deux cas ont été importés. Nous n’avons pas à ce jour de transmission locale. Les chiffres sont ceux-ci : Au niveau global, 209.839 cas confirmés dont 16.556 nouveaux cas. On a enregistré 8.778 décès dont 828 nouveaux décès. Et il faut savoir que l’épicentre de l’épidémie s’est déplacé de l’Asie vers l’Europe. Ceci se voit sur les chiffres. Il y a eu 10.221 nouveaux cas hier dans la région européenne dont 591 nouveaux décès. Pour la région à Seychelles, il y a eu 367 nouveaux cas confirmés dont 132 décès et 7 nouveaux décès », a-t-il déclaré.

Le niveau de risque reste encore très élevé pour tous les pays. Dr Sékou Solano rappelle ce qu’il faut faire pour contrôler l’épidémie. « Il s’agit de rester vigilant pour les nouveaux cas et soigner les cas existants, mise en œuvre du filtrage des voyageurs, partage d’information avec l’OMS et certains pays, le respect des directives restrictives de chaque pays », dira-t-il.

A rappeler que les messages de prévention se multiplient afin d’accroître la compréhension de cette épidémie.

Maciré Camara