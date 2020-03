Coronavirus : ‘’depuis la déclaration de cette maladie, nous ne souffrons d’aucun manque de financement’’ (Dr Cissé)

Le RPG arc-en-ciel a tenu ce samedi, 14 mars 2020 son assemblée générale hebdomadaire à son siège de Gbessia. A l’ordre du jour, il était question de parler de trois points parmi lesquels la sensibilisation de la direction nationale du parti autour du coronavirus.

Dr Mohamed Cissé, directeur préfectoral de la santé de Dubréka et membre de la commission santé du parti qui s’est exprimé sur la question à tout d’abord rappelé les temps sombres de la Guinée au début de la maladie à virus Ebola.

« A l’époque, nous avons mis plus de 5 mois pour savoir si le pays était confronté à la maladie à virus Ebola. Nos systèmes n’avaient pas de tests de diagnostic, les systèmes n’avaient pas de capacité déficiente de prise en charge. A l’époque, le professeur disait de ne pas nous décourager et de ne pas nous ébranler. Que cette maladie constitue une opportunité pour le pays. Et ceci dit, à l’époque toujours, il a fallu des prélèvements pris ici et les tests ont été réalisés dans les pays étrangers pour qu’on puisse savoir si notre pays est confronté à la maladie à virus Ebola », a rappelé le médecin.

Cette époque sombre de la maladie à virus Ebola a permis à la Guinée de se doter de plusieurs infrastructures sanitaires, le Docteur Mohamed Cissé estime que cela permet à la Guinée de faire face à toute sorte de maladie.

« Le président, à l’époque, quand il disait que c’est une opportunité beaucoup ne le croyait pas. Il est parvenu à bâtir notre système de santé à partir de cette maladie là. Aujourd’hui, nous avons un grand centre national de traitement des maladies que nous appelons l’agence nationale de sécurité sanitaire qui est équipé avec des laboratoires modernes qui est dirigé par un dit=recteur national qui est notre ainé Dr Sakoba. Deuxièmement, on a renforcé les capacités de formation. Aujourd’hui, dans tout le pays, vous avez des agents de santé bien formés et nous n’avons pas besoin d’assistance extérieur. Comparativement au temps d’Ebola, tout ce qu’on faisait c’était des étrangers qui venaient nous aider, le Professeur a mis fin à ça. Aujourd’hui, notre système est débout avec les ressources capables. Troisièmement, il a renforcé le financement du système de santé en augmentant le budget du Ministère de la Santé. Aujourd’hui, on constate que nous avons recruté des jeunes qui ont été formés et qui sont dans toutes les préfectures aujourd’hui et qui sont prêts à faire face à toute sorte de maladies dans notre pays grâce à la clairvoyance du Président de la République. Il a également construit dans toutes les préfectures des structures de prises en charge des maladies épidémiologiques qu’on appelle les CTEPI (…) C’est ce qui fait aujourd’hui que depuis la déclaration de cette maladie, il n’y a pas de panique d’abord dans le pays. On tient bon. La preuve est que le premier cas qui a été diagnostiqué, ça a été diagnostiqué dans nos infrastructures et les équipements de la Guinée », dira-t-il.

Répondant aux détracteurs du président qui le reproche de ne pas faire de cette maladie une préoccupation majeure, Dr Mohamed Cissé s’exprime en faux et déclare que la Guinée ne souffre d’aucun manque de financement.

« Pour ceux qui disent que la maladie contre le coronavirus est l’un des soucis cadets du président, nous nous exprimons en faux contre une telle allégation. Parce que depuis la déclaration de cette maladie, notre dispositif institutionnel, opérationnel est en marche. Nous ne souffrons d’aucun manque de financement et de la part du gouvernement et de la part des partenaires », a-t-il lancé.

Maciré Camara