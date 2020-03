Coronavirus en Guinée : Ibrahima Sacko du CPUG conseille de faire des affichages dans les langues nationales

La pandémie de coronavirus continue d’inquiéter les esprits. Dans une adresse à la population guinéenne, président du Changement, Progrès, Unité pour la Guinée (CPUG), Ibrahima Sacko a invité ses concitoyens à privilégier le lavage des mains et autres consignes de prévention contre le Covid-19.

Dans une vidéo de 5 minutes, le président du CPUG a demandé au gouvernement guinéen de faire entre autres des affichages dans différentes langues en insistant sur les différentes consignes et instructions pour sauver la population guinéenne.

« Je viens sincèrement avec beaucoup plus d’inquiétude vous passer un message. Ce que je voudrais dire à mes concitoyens guinéens, c’est que pour la lutte et la prévention contre le Covid-19, il est extrêmement important de faire du lavage des mains avec du savon et de l’eau pendant 30 secondes. C’est-à-dire que vous devez vous laver les mains avec du savon plusieurs fois dans la journée. Ceci pourrait nous permettre de limiter la propagation de ce virus, mais surtout de sauver notre vie et de sauver la vie de ceux que nous aimons. Au-delà de cela, je voudrais dire à mes concitoyens guinéens qui parlent français de relayer ce message de lavage des mains auprès de la population guinéenne dont 80% est analphabète et de relayer ce message en langue nationale. C’est-à-dire en malinké, en soussou, en poular, en forestier et en koniagui. Ça va aider beaucoup nos concitoyens guinéens et ça sauvera des vies humaines », a-t-il assuré.

Lançant également un message au chef de l’Etat et au Premier Ministre, Ibrahima Sacko leur demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour informer la population guinéenne. « Je leur demande par participation et dans le cadre de la lutte et de la prévention contre le Coronavirus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour informer nos concitoyens guinéens dans le cadre de cette prévention, de faire entre autres des affichages dans différentes langues en insistant sur les différentes consignes et instructions pour sauver la population guinéenne. Ces consignes sont certes simples mais peuvent sauver beaucoup de vie, à savoir le lavage quotidien et régulier des mains avec du savon, à savoir lorsque l’on tousse et que l’on le fasse dans son coude et que l’on évite se serrer les mains ou que l’on évite les embrassades. Il y a d’autres instructions qui peuvent faire l’objet de validation et qui peuvent être véhiculées à travers la population tout ceci dans le seul but de freiner la propagation de ce virus qui ne connaît pas d’âge, qui ne connaît pas de race et qui n’a pas de limite de frontière », a-t-il rappelé.

Maciré Camara