Coronavirus en Guinée : ''la patiente s'approche de la phase de guérison, son entourage immédiat est identifié'' (Pr Abdoulaye Touré)

Interrogé ce samedi matin par Mediaguinee sur l’état d’évolution de la patiente (une Belge de 49 ans, employée de l’Union européenne, arrivée en Guinée le 3 mars dernier) confirmée au coronavirus, le directeur Général de l’Institut National de Santé Publique (INSP) a confirmé que son état était stable.

Selon professeur Abdoulaye Touré, les dispositions sont prises pour le dépistage immédiat de l’entourage, déjà identifié.

« Elle évolue très très bien. Comme son histoire le montre, on se dit qu’elle a probablement été en contact avec le virus depuis un certain temps. On constate qu’elle s’approche de la phase de guérison. Son état est très stable il n’y a pas de problème. Toutes les dispositions sont prises, l’entourage immédiat est identifié donc on sait très bien qui est un contact un peu éloigné, qui est un contact un peu proche, tout cela est bien cerné. On surveille ceux qui doivent être dépistés pour savoir s’ils ont été en contact avec le virus ou pas. Donc ça on le saura sans quelques temps », a-t-il estimé.

Alors qu’un cas suspect de Coronavirus (un Philippin, chauffeur à la SAG) avait été déclaré à Siguiri, le Professeur affirme : « il est arrivé, il va être prélevé mais pour nous c’est loin d’être un cas pour l’instant. Mais actuellement c’est quelqu’un qui a de petites manifestations et pour lesquelles il y a un peu de doutes, c’est un peu nécessaire surtout vu que c’est un peu loin de Conakry, vaut mieux le faire venir et être rassuré. Mais le suspect n’est pas égal à un cas », a insisté le professeur Abdoulaye Touré.

Maciré Camara

+224 628 112 098