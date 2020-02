Coronavirus: la Chine accuse les Etats-Unis de “semer la panique”

Washington interdit l’entrée sur le territoire américain de tous les non-résidents arrivant de Chine et recommande à ses ressortissants de ne pas se rendre dans le pays asiatique ou de le quitter s’ils s’y trouvent.

La Chine a fermement critiqué ce lundi les Etats-Unis pour avoir sonné la charge des restrictions visant les ressortissants chinois en raison du coronavirus, accusant Washington de “créer et semer la panique”.

Le gouvernement américain a “été le premier à évacuer le personnel de son consulat à Wuhan, à évoquer le retrait partiel de son personnel d’ambassade et à imposer une interdiction d’entrée sur le territoire aux voyageurs chinois”, a souligné Hua Chunying, une porte-parole de la diplomatie chinoise, estimant que cela constituait “un très mauvais exemple”.

“Il n’a de cesse de créer et semer la panique, ce qui constitue un très mauvais exemple”, a-t-elle indiqué à la presse lors d’une conversation sur le réseau social chinois WeChat.

Des désagréments pour de nombreux Chinois et étrangers

Washington interdit l’entrée sur le territoire américain de tous les non-résidents arrivant de Chine et recommande à ses ressortissants de ne pas se rendre dans le pays asiatique ou de le quitter s’ils s’y trouvent. Cette mesure entraîne des désagréments pour de nombreux Chinois et étrangers, qui se retrouvent dans l’impossibilité de rejoindre leur lieu de travail, leur université, ou de faire du tourisme aux Etats-Unis.

“Le gouvernement américain ne nous a pour l’instant fourni aucune aide substantielle”, a par ailleurs souligné Hua Chunying.

Elle a précisé que la Chine avait au contraire reçu des fournitures médicales d’une dizaine de pays comme la France, le Japon, la Turquie, le Pakistan, l’Iran, la Russie ou encore le Royaume-Uni. La Chine a besoin d’urgence de fournitures telles que masques, lunettes et combinaisons de protection, a-t-elle précisé. L’épidémie de pneumonie virale a déjà contaminé plus de 17.000 personnes, dont plus de 360 mortellement, selon un dernier bilan des autorités chinoises.

Avec AFP