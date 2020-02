Coronavirus : l’ambassadeur de Chine invite à ne pas stigmatiser les Chinois en Guinée 

L’ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée Huang Wei, qui avait à ses côtés le représentant de l’OMS en Guinée Dr Alfred Ki-Zerbo et le secrétaire général du Ministère de la Santé Sékou, a communiqué vendredi sur l’épidémie du coronavirus -partie de la ville chinoise de Wuhan- qui a déjà fait des centaines de morts. C’était au cours d’une conférence de presse dans les locaux de l’ambassade chinoise à Donka, dans la commune de Dixinn.

« Depuis l’apparition du Coronavirus, la Chine a rapidement identifié le virus et communiqué dans un sens élevé de responsabilité de sorte que d’autres pays puissent diagnostiquer rapidement et se protéger. En même temps, le gouvernement chinois a entrepris des mesures de prévention et de contrôle et informer sans tarder la situation épidémique avec une attitude ouverte et transparente. Le 31 janvier dernier, l’OMS a décrété que l’épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Elle a estimé qu’il n’aurait pas lieu de restreindre les voyages, les mouvements des populations et les échanges commerciaux. A l’heure actuelle, la situation en Chine est très grave. Jusqu’à aujourd’hui, on dénombre 31 mille 214 cas confirmés à travers le pays. Parmi eux, 637 sont décédés. Et, 1562 personnes se sont rétablies et ont quitté l’hôpital. Face à l’éclatement de cette épidémie, toute la population chinoise se mobilise (…)”a dit l’ambassadeur Huang Wei. Appelant ensuite à la non stigmatisation des Chinois vivant sur le territoire guinéen.

« Chers amis, l’épidémie n’a pas de frontière. Elle ne distingue pas les nationalités. Elle est l’ennemie commun de l’humanité. Personne ne peut être à l’abri de ce danger. On peut s’attendre à n’importe quel pays, à l’apparition de nouveaux cas exportés de Chine. En ce moment difficile, l’empathie et la coopération s’avèrent très précieuses(…) Ce que je voudrais réitérer, ce que la solidarité mondiale est nécessaire. Et qu’une action mondiale concertée doit être engagée. Nous nous opposons résolument aux mots et aux actes qui valorisent la stigmatisation ou la discrimination », a-t-il lancé.

Mohamed Cissé, depuis l’ambassade de Chine

