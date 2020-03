Coronavirus : le Gouverneur de Conakry interdit tout regroupement de plus de 100 personnes

Au cours d’une rencontre tenue ce vendredi, 13 mars, le gouverneur de la ville de Conakry, le Général Mathurin Bangoura a annoncé les nouvelles mesures prises par les autorités pour la lutte contre le Coronavirus. Sur ce, pas de regroupement de plus de 100 personnes.

«N’attendons pas que le virus soit là pour que les choses soient prises, il faut les prendre dès maintenant. C’est pour cette raison que nous nous sommes dit qu’à compter d’aujourd’hui, ne serait-ce que pour la ville de Conakry, pas de regroupement de plus de 100 personnes. Les mariages qui doivent être faits, même s’ils étaient programmés, ces mariages doivent être faits de façon modeste », a-t-il dit. Ajoutant que les chefs de quartiers doivent être au premier rang pour l’application de cette mesure.

«Nous avons demandé aux chefs de quartiers et aux maires, pas de plage. Les plages sont interdites et fermées pour tout le monde. Partout où les gens doivent se retrouver en masse. Au niveau du football, nous allons nous retrouver. Si les matchs doivent se jouer, nous allons programmer deux matchs pour les rencontres, aller et voir quelles sont les dispositions que nous allons prendre pour qu’on puisse éviter ces regroupements. Nous ne pouvons pas interdire les marchés pour un premier temps parce que vous savez comment les Guinéens vivent. Les Guinéens vivent du jour au jour. Donc, nous n’allons pas fermer les marchés à la population. Puisque nous n’avons pas pour le moment de cas, que les gens continuent à aller au marché faire des achats. Au niveau des mosquées, on ne peut pas empêcher les gens d’aller dans les mosquées pour prier », a dit le général Bangoura.

Mohamed Cissé