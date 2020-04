Coronavirus : Trump fait bondir les scientifiques en suggérant d’injecter de l’eau de Javel ou du désinfectant dans le corps

Les propositions du président américain ont stupéfié plusieurs experts, qui implorent le public de ne pas les suivre.

Donald Trump y va de ses propres idées pour soigner le Covid-19. Lors de sa conférence de presse sur l’épidémie depuis la Maison Blanche, jeudi 23 avril, le président américain a suggéré que les malades reçoivent des injections de désinfectant dans les poumons pour guérir de la maladie.



Alors qu’il présentait les nouvelles recherches du gouvernement sur la façon dont le virus réagit à différentes températures, climats et surfaces, Donald Trump semble avoir réfléchi tout haut : “Je vois que le désinfectant l’élimine en une minute. Une minute ! Et y a-t-il un moyen de faire quelque chose, par une injection à l’intérieur ou presque, un nettoyage ? Parce que vous voyez que [le virus] pénètre dans les poumons et qu’il y fait un énorme effet, il serait donc intéressant de vérifier cela. Il faudra faire appel à des médecins, mais cela me semble intéressant.” On voit alors Deborah Birx, coordinatrice pour le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, garder le silence mais faire une drôle de tête.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA — Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020

Le président a également lancé l’idée de traiter le corps des patients avec des rayons ultraviolets. Plusieurs médecins ont aussitôt mis en garde le public contre ces théories. Robert Reich, professeur de politiques publiques à l’université de Californie à Berkeley, a tweeté : “Les briefings de Trump mettent activement en danger la santé du public. Boycottez la propagande. Ecoutez les experts. Et s’il vous plaît, ne buvez pas de désinfectant.”

Trump's briefings are actively endangering the public's health. Boycott the propaganda. Listen to the experts. And please don't drink disinfectant. https://t.co/gRRn3sQ04T — Robert Reich (@RBReich) April 23, 2020

Walter Shaub, l’ancien directeur du Bureau de l’éthique gouvernementale, a déclaré de son côté, comme le rapporte The Guardian : “Il est incompréhensible pour moi qu’un crétin comme lui occupe la plus haute fonction du pays et qu’il existe des gens assez stupides pour penser que c’est normal. Je ne peux pas croire qu’en 2020, je doive avertir quiconque écoute le président que l’injection de désinfectant pourrait vous tuer.”

Brianna Wu, une candidate à la Chambre des représentants dans le Massachusetts, a filmé la réaction de son mari, Frank Wu, spécialiste en génétique bactérienne, pendant les déclarations de Donald Trump sur les ultraviolets. “Non, non, non ! Cela provoque le cancer. La bactérie se portera bien mais vous serez mort du cancer”, se désole-t-il devant son écran. Cette vidéo, devenue virale, a été retweetée plus de 14 000 fois.

Watch a scientist react to Trump’s remarks about using light to fight coronavirus. pic.twitter.com/9cmv0oCGir — Brianna Wu (@BriannaWu) April 23, 2020

Source : Francetvinfo