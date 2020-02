Coronavirus : un cas suspect détecté à Conakry, l’intéressé a fait la fièvre à son retour du Sénégal

Le Directeur général de de l’ANSS, Dr Sakoba Keita a confirmé mardi lors d’un point de presse « un cas suspect de Coronavirus détecté hier lundi à l’entrée de l’aéroport international de Conakry-Gbessia.

Selon Dr Keita, cité par Guineetime, le cas suspect est un citoyen d’origine Bangladesh.

« Hier, dans la soirée, nous avons un citoyen, asiatique, mécanicien de profession de la République du Bangladesh qui était en séjour en Guinée depuis 6 mois qui a fait un déplacement vers le Sénégal où il a été invité à réparer un engin. Il a fait quatre jours dans ce pays et c’est au retour qu’il a commencé à faire de la fièvre et de la toux. Et grâce à nos dispositifs mis à l’aéroport, la caméra thermique a senti qu’il faisait de la fièvre et a donc alerté nos agents qui sont à l’aéroport. C’est ainsi qu’il a été isolé dans notre chambre qu’on a préparé à l’aéroport », a expliqué Dr Sakoba Keita. Ajoutant que le cas suspect a été directement conduit au centre de traitement de Nongo où il a fait l’objet d’examen minutieux par des infectiologues.

Thierno Sadou Diallo