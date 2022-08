Corruption et abus de fonction: deux commissaires suspendus par le Parquet général 

À travers une note transmise à Mediaguinee, ce mercredi 3 août, le Parquet Général de la Cour d’Appel de Conakry vient de suspendre provisoirement l’habilitation des 2 officiers de police judiciaire (OPJ) du commissariat central de police de Gbessia, pour manquements graves aux obligations liées aux fonctions d’officier de police hudiciaire, pour des faits de « corruption, de concussion et d’abus de fonction. Des faits prévus et punis par les dispositions des articles 655, 771 et 775 du Code Pénal.

Cette décision du Parquet Général concerne les nommés: « Mansa Mady Condé, commissaire divisionnaire de police, matricule 192120/B, habilité suivant décision N°0114 en date du 25 Janvier 2022 et de Sékou Agbé Condé, commissaire de police, matricule N°262145/W, habilité suivant décision N°0419 en date du 25 Janvier 2022 »

Mamadou Yaya Barry