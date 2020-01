Côte d’Ivoire : le « plus grand » marché couvert de l’Afrique de l’ouest avec 7000 boutiques, en chantier

Les travaux de construction dureront 27 mois et coûteront 60 millions d’euros.

Tunis (dpa) – La première pierre de construction du « plus grand marché couvert de l’Afrique de l’Ouest » a été posée, le 20 décembre 2019, à Bouaké, ville située au centre de la Côte d’Ivoire. Ce sont le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron, en visite en Côte d’Ivoire, qui ont présidé la cérémonie du lancement des travaux de construction du « Grand marché » de Bouaké. Ces travaux dureront 27 mois et coûteront 60 millions d’euros, a rapporté la présidence ivoirienne dans un communiqué.

Ce financement consiste en un « prêt souverain de la France, à travers l’Agence française de développement (AFD) », a-t-on indiqué. « Le marché sera bâti sur une superficie de 9 hectares. Il pourra accueillir 8000 commerçants et disposera de 7000 boutiques, 3000 tables, 4 kilomètres de voiries aménagées et de 5 blocs spécialisés, notamment les blocs dédiés au textile, aux services, aux vivriers et au marché général », a-t-on précisé.

Il s’agit du « plus grand marché couvert de l’Afrique de l’Ouest », s’est félicité Nicolas Djibo, maire de Bouaké. Ce projet est « tant attendu par les populations, après l’incendie de l’ancien marché en 1998 », a-t-il ajouté.

dpa