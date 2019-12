Côte d’Ivoire : Ouattara décide d’expulser Nathalie Yamb pour s’être ‘’attaquée à la France et au fcfa’’

C’est maintenant OK. La Côte d’Ivoire d’Alassane Ouattara a décidé de renvoyer Nathalie Yamb, Conseillère Exécutive de MamKoul2020. Son crime : avoir critiqué sévèrement les méthodes françaises en Afrique et le franc cfa lors du 1er sommet Russie Afrique à Sotchi.



« C’est décidé, la Conseillère Exécutive de #MamKoul2020 Nathalie Yamb sera expulsée par les autorités ivoiriennes.

Elle est toujours à la Préfecture de Police. Le Procès-verbal a été établi et l’arrêté d’expulsion du ministre de l’intérieur disponible sous peu », lit-on sur la page Facebook de Lider, parti de Mamadou Koulibaly, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

De père camerounais et de mère suisse, Nathalie Yamb vit en Côte d’Ivoire depuis plusieurs années et est adulée pour ses positions en faveur d’une Afrique libre, indépendante et débarrassée de dirigeants “laquais” .

Noumoukè S.