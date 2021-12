Côte d’Ivoire : Sékou Koureïssy Condé ratisse large au sein de la communauté guinéenne…

En séjour en Côte d’Ivoire, le président de l’Alliance pour le renouveau national (ARENA) a été interpellé par la communauté guinéenne-Manding sur la situation que traverse la Guinée. Elle demande à Sékou Koureïssy Condé à se lever.

Au cours de la rencontre qui s’est tenue mercredi, 1er décembre au quartier Abobo, le président de l’ARENA a décliné ses ambitions pour la Guinée et se dit intéressé par la prochaine élection présidentielle dont la date n’est pas encore connue..

« Construire une société guinéenne basée sur le respect de la justice signifie faire accepter les lois de la République par tous et à tous les niveaux. Quelle que soit la durée de la transition, elle finira par une élection et cela m’intéresse. Je sais que mon pays a besoin de moi et je veux me mettre à son service. Faire de l’entente, la réconciliation et la justice les principaux chantiers de la vie nationale, voilà mon ambition », a indiqué Sékou Koureïssy Condé. Ajoutant que « les Guinéens qui vivent à l’étranger veulent rentrer et nos jeunes qui vivent à l’intérieur de nos frontières préfèrent sortir. Il nous faut résoudre ce dilemme ».

Grande figure de la politique guinéenne et fin connaisseur de la Guinée, l’ancien mediateur de la République est aussi un leader dont les chances de ratisser large sont énormes.

Mediaguinee