Coucou, revoilà Koundouno ! ‘’Ne vous inquiétez pas pour moi’’

Activement recherché par la justice guinéenne, Sékou Koundouno, responsable des stratégies du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) se fait voix. Dans un court message envoyé à notre rédaction, Koundouno, sort de l’ombre et indique que « dans un champ de bataille, un général ne se livre jamais à l’ennemi. Il mène le combat pour réussir ou pour périr’’.

“Merci à ceux qui s’inquiètent pour moi. Soyez rassurés que je vais bien et je continue la lutte démocratique du FNDC”, écrit-il à l’entame de son message. Pour lui, “Aboubacar Fabou Camara, patron de la DCPJ, Ansoumane Camara, DG de la Police, Albert Damantang Camara, ministre de la Sécurité -qu’il accuse d’être “les responsables de la milice armée” du président Alpha Condé- ont “besoin de se former et apprendre le cours intitulé “comment arrêter Koundouno ?”

“Dans un champ de bataille, un général ne se livre jamais à l’ennemi. Il mène le combat pour réussir ou pour périr. Ne vous inquiétez pas pour moi. Les leaders du FNDC étaient déjà préparés à mener le combat démocratique dans la clandestinité. Jusqu’au bout. #AlphaDoitPartir”, conclut-il.

Rachidatou Bah