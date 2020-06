Coup de balai à Coyah : une ONG locale retrousse les manches pour l’assainissement de la ville

La Fondation Moussa Condé pour l’humanitaire est une ONG qui s’active dans le domaine non seulement de l’humanitaire notamment l’assistance aux démunis, aux enfants déshérités mais aussi à l’assainissement des lieux publics. C’est dans ce cadre que cette fondation et son partenaire de la Jeune Chambre Internationale Coyah Avenir (JCI) à travers le mouvement ‘’Ma Guinée Avant Tout’’ des jeunes du km 36 Sanoyah ont procédé ce dimanche à l’assainissement du marché et la gare routière du Km36 dans la préfecture de Coyah.

La route nationale ainsi que certains points stratégiques de cette localité ont été nettoyés pour être débarrassés des ordures ménagères et autres déchets de tout genre en cette période de Covid-19 et l’approche des grandes pluies. Une véritable opération de coup de balai et de pelle.

Le porte-parole du Mouvement ‘’Ma Guinée Avant Tout’’, Mohamed Sadiga Bah souligne : « La cérémonie qui nous réunit ici ce dimanche n’est autre que le lancement officiel de la journée d’assainissement collectif et de transfert des ordures du carrefour Kassonyah au pont de Souguéta (Km36 ndlr). Cette coopération s’inscrit dans le cadre du soutien et de participation des jeunes et femmes de notre localité aux actions de développement local, prônée par le Président de la République, professeur Alpha Condé. C’est le lieu et l’occasion pour nous de remercier et encourager le généreux donateur de cette fondation pour l’humanitaire qui est Moussa Djaka Condé, qui est à l’écoute et au service des couches vulnérables à travers ses multiples actions réalisées dans la préfecture de Coyah. »

Pour honorable Ali Kaba du groupe parlementaire de la mouvance : « Assainir, c’est favoriser la santé et faire dos à maladie. Donc cette jeunesse qui a eu le soutien de la fondation Moussa Djaka Condé pour l’humanitaire, cette jeunesse doit être remerciée, reconnue pour son dynamisme, son engagement ; et la fondation, elle qui n’a pas lésiné sur les moyens : des camions, des pelles chargeurs et du matériel pour l’assainissement. C’est déjà un ouf de soulagement, parce que nous savons que les mesures barrières doivent être respectées mais dans un environnement sain. Alors s’engager pour assainir notre cadre de vie est un moyen efficace de lutte contre cette pandémie. »

De son côté, Moussa Djaka Condé président de la fondation Moussa Djaka Condé pour l’humanitaire, donateur et parrain du mandat 2020 de la JCI Coyah Avenir, précise : « C’est un immense et un réel plaisir d’être au Km36 Sanoyah pour participer au lancement officiel de cette journée d’assainissement collectif et de transfert des ordures du carrefour Kassonyah au pont de Souguéta. Cette autre action vient s’ajouter à la longue liste des projets d’intérêt communautaire réalisée par la fondation Moussa Condé pour l’humanitaire sur fonds propre dans les 4 collectivités de Coyah et environs, conformément aux besoins exprimés par ces communautés et qui cadrent parfaitement avec les objectifs du développement local et la vision du Président Alpha Condé. Car servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie. L’environnement est le milieu physique, le biotope qui accueille l’être humain. Et toutes ces prestations de services, cela nous interpelle pour sa protection et restauration afin d’éradiquer les méfaits du changement climatique. À cette occasion, je rassure toute la jeunesse et les femmes du km 36 Sanoyah que le conseil d’administration de la fondation et en mon nom personnel de ma ferme volonté et mon engagement à vous accompagner dans vos différentes activités qui s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement des actions de développement du Président de la République pour l’atteinte de sa vision pour notre chère Guinée. Avec cet énième assainissement de cette localité, les habitants qui y vivent pourront se sentir débarrassés de quelques ordures ménagères et saletés de tout genre. »

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah