Coup de théâtre : l’UFDG refuse de s’associer à la SENACIP 2019

Dans le cadre de sa tournée dans les sièges des partis politiques pour demander leur participation à la semaine nationale de la citoyenneté (SENACIP) qui débute mardi prochain, le ministre de la Citoyenneté et de l’Unité nationale Mamadou Taran Diallo s’est rendu ce vendredi au QG de l’UFDG, à Hamdallaye. Objectif, présenter l’événement aux responsables dudit parti.

Après des minutes de conclave, à la surprise générale, le vice-président du principal parti de l’opposition, honorable Fodé Oussou Fofana a annoncé le refus de sa formation politique de s’associer à l’événement dont le thème porte sur ‘’comment faut-il sensibiliser les citoyens sur la manière de voter’’.

‘’Nous avons dit au ministre de la citoyenneté qu’il est membre du gouvernement qui s’est engagé à organiser et soutenir le projet de troisième mandat et de nouvelle constitution. Puisque que le thème c’est « comment faut-il sensibiliser les citoyens sur la manière de voter ? », on a expliqué au ministre de la citoyenneté qu’on ne peut nous associer à ça. Tout le monde sait aujourd’hui ce qui se passe dans le cadre du processus électoral. Nous avons rappelé au ministre de la citoyenneté qu’en Haute Guinée, qu’on reçoit les enfants de l’école primaire pour les enrôler dans le fichier électoral. (…) Dans ce contexte, nous ne pouvons pas nous associer à cet événement pour aller rencontrer ces citoyens à aller voter’’, a pesté Dr Fodé Oussou Fofana.

Mohamed Cissé

