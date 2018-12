Coup de tonnerre : l’élu de l’UDG de Matoto Djibril Kopa Camara favorable à la reprise du vote

Plus les jours passent, plus les choses se compliquent pour le camp du candidat Kalémodou Yansané qui refuse toute reprise de l’élection -contestée- du maire de Matoto, la plus grande circonscription du pays.

Ce lundi, Djibril Kopa Camara, élu local de l’Union démocratique de Guinée (UDG) de l’opposant et richissime homme d’affaires Elhadj Mamadou Sylla a confié à Mediaguinee qu’il ne s’opposerait pas à une reprise du vote à Matoto.

« Si c’est la reprise qui donne la paix, la quiétude et la tranquillité dans notre commune, je suis favorable. Mais puisque toute élection est régie par des lois et des règlements intérieurs, alors on va passer pour le respect de la constitution. Vous savez il y a 45 conseillers à Matoto, si c’est la reprise qui est bonne pour notre collectivité, je suis vraiment favorable », a dit l’élu de Matoto.

Depuis le 15 décembre dernier, Mamadouba Tos Camara du Rpg Arc-en-ciel (au pouvoir) et Kalémodou Yansané de l’UFDG (principal parti de l’opposition) se disputent la Mairie de Matoto après un vote émaillé d’incidents qui sera ensuite annulé par le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

Noumoukè S.