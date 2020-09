Coup d’envoi de la campagne électorale : l’appel de la ministre Zenab Nabaya Dramé…

Chers concitoyens,

Le coup d’envoi de la campagne pour l’élection présidentielle est donné. Parmi les candidats, un seul, est notre candidat à tous, le candidat de la Guinée et de tous les Guinéens, le président de la république, Professeur Alpha Condé. Il sera aussi l’élu de tous, au soir du 18 octobre, à la faveur d’un plébiscite populaire qui, en attendant le jour du vote, se fait sentir déjà à travers l’engouement pour sa candidature et la ferveur de notre peuple mobilisé et déterminé à obtenir pour lui le 1er mandat de la 4è République dans un coup ko retentissant et historique.

A nous de sillonner tout le pays, à faire le porte-à-porte, à aller à la rencontre des populations pour que la victoire soit plus belle et éclatante. L’heure de vérité a sonné pour éclairer notre peuple, à propos de qui est qui, qui a fait quoi, pour débattre aussi, projet contre projet. On comprendra alors qu’il y a le professeur Alpha Condé et tous les autres qui n’ont rien à proposer, et lorsqu’ils ont été aux affaires ont pillé le pays et affamé les Guinéens.

Le train du changement ne s’arrêtera pas, le Professeur Alpha Condé en est la locomotive !

ZENAB NABAYA DRAME