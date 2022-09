Coup d’Etat du 5 septembre : duel sémantique entre le ministre Morissanda et l’ambassadeur de France (vidéo)

Y a t-il eu coup d’Etat le 5 septembre 2021 en Guinée ? Oui, dit l’ambassadeur de France en Guinée Marc Fonbaustier. Non, réplique le ministre des Affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté. C’était le 13 juillet dernier à la Résidence de France à Conakry.

A l’occasion de l’an 1 du CNRD [Comité national du rassemblement pour le développement], la junte qui a renversé le président Alpha Condé, Mediaguinee vous propose les extraits forts des deux discours prononcés à la veille de la fête nationale de France [14 juillet]…

Après le 5 septembre et la Transition qui s’est ouverte, la France a immédiatement condamné le coup d’État et souhaité, conformément à ses traditions et à ses valeurs, un retour rapide à l’ordre constitutionnel. (Marc Fonbaustier)

(…) Entre la Guinée et la France, nous le savons bien, l’histoire n’a pas toujours été un long fleuve tranquille.

Depuis nos tous premiers contacts bilatéraux, avec l’explorateur Aimé-Olivier PASTRE de SANDERVAL et bien d’autres, notre histoire commune est faite de découvertes, de domination coloniale, puis de rupture, de suspension puis enfin et surtout, de retrouvailles et de partenariats.

C’est une histoire à présent décomplexée, entre égaux qui se connaissent bien, se respectent, s’apprécient et peuvent se parler sans arrière-pensées, pour continuer à bâtir une relation chaleureuse, mutuellement bénéfique et tournée vers le futur.

C’est d’autant plus vrai que la France, dans les moments difficiles, n’a jamais abandonné la Guinée à elle-même. Lors de la première vague de la maladie à virus Ebola, le Président de la République française, François HOLLANDE, n’a pas hésité à se rendre en Guinée, en novembre 2014, pour témoigner en personne de notre solidarité avec le peuple de Guinée.

Lors de la résurgence d’Ebola, de février à juin 2021, son successeur, Emmanuel MACRON, n’a pas plus hésité à répondre aux demandes urgentes de son homologue, qu’il s’agisse d’équipements médicaux ou de vaccins.

Après le 5 septembre et la Transition qui s’est ouverte, la France a immédiatement condamné le coup d’État et souhaité, conformément à ses traditions et à ses valeurs, un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Elle a ensuite décidé, avec d’autres, le G5 et les Institutions Financières Internationales notamment, d’accompagner la Guinée dans son nouveau chemin, un chemin difficile, une voie étroite et exigeante, vers des élections libres, transparentes, démocratiques et crédibles, dans le cadre d’une nouvelle Constitution. (…) »

Le changement intervenu le 5 septembre ici ne saurait être qualifié de coup d’Etat. Il est peut-être la conséquence d’un coup mais il ne saurait être un coup d’Etat.(Dr Morissanda Kouyaté)

« (…) J’ai entendu dans votre beau discours la notion du coup d’Etat que la France a condamnée. Je pense que la communauté internationale, le monde doit sortir du 19ème siècle pour évoluer dans la sémantique. Car le changement intervenu le 05 septembre ici ne saurait être qualifié de coup d’Etat. Il est peut-être la conséquence d’un coup mais il ne saurait être un coup d’Etat. Il est l’arrivée aux responsabilités de jeunes vaillants, dynamiques, patriotes guinéens qui ont pris avec le peuple de Guinée en main leur destin et leur destinée pour refuser que ce pays aille à vau-l’eau. Je souhaite ardemment une évolution de la sémantique politique et politico’diplomatique. (…) » . Regardez👇👇

Noumoukè S.