Coup d’Etat en Guinée : déclaration du Mouvement Politique Fasso Kanounteya

Depuis un certain moment, le peuple de Guinée vit dans une incertitude profonde caractérisée par la misère généralisée, provoquée par la gabegie financière, le détournement de deniers publics, la malhonnêteté et l’injustice avérée de la classe dirigeante, l’instrumentation de la justice et la personnification de l’Etat. Ce fait a été provoqué par le Président Alpha Condé qui, en dépit de tout son parcours politique s’est prêté un troisième mandat sur fond de tueries, d’emprisonnement, et de nombreux exilés forcés. Cette ambition inassouvie a attisé les préjugés et la méfiance communautaire, la psychose au sein de la partie du peuple hostile au troisième mandat.

Dieu soit loué, le 05 Septembre 2021, l’armée républicaine de Guinée à travers son unité de force Spéciale conduite par le Colonel Mamady Doumbouya a brisé la méfiance que le peuple de Guinée avait à l’égard de son armée en arrêtant le Président Alpha Condé, mettant ainsi fin à ce mandat de trop et de la discorde.

Dorénavant, l’alternance démocratique devrait être respectée en Guinée parce qu’ il y a désormais une armée qui en sera garant.

Pour cela, le mouvement politique Fasso Khanounteya, manifeste son soutien indefectible à la junte militaire. Il appelle tout le peuple de Guinée, de l’intérieur et de l’extérieur, à soutenir le CNRD pour leur faciliter une transition inclusive et apaisée. Il demande à la jeunesse de toutes les régions de Guinée de se mobilier pour soutenir les nouvelles autorités du pays pour assurer la réussite qui sera celle du peuple de Guinée tout entier.

Par ailleurs, le mouvement Fasso Kanounteya demande à l’armée d’assurer une transition réussie. Il leur demande d’éviter une transition à l’enthousiasme pour ne plus tomber dans les erreurs du passé.

Enfin Fasso Kanounteya apportera sa contribution intellectuelle et politique pour une refondation de l’Etat. IL recommande au CNRD :

-La libération de tous les prisonniers politiques et d’opinions

Facilitation du retour de tous les exilés Politiques;

La refondation de l’état à travers une consultation inclusive des forces politiques et sociales,

Les réformes politiques, administratives et institutionnelles,

-La lutte contre l’impunité et l’injustice,

-L’organisation d’une élection libre, transparente et inclusive,

-La sauvegarde de la souveraineté nationale et de notre indépendance selon l’esprit du 28 septembre 1958.

Vive la Guinée

Vive le CNRD

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens !

Conakry, 08 septembre 2021

Le coordinateur national du mouvement Fasso Kanounteya.

Nafadji Sory Condé