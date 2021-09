Coup d’Etat en Guinée : la DACT propose un guide citoyen d’appui à la Transition, contenant 7 axes

La “Dynamique citoyenne d’appui à la transition” (DACT), qui regroupe près d’une cinquantaine de mouvements, a organisé un point de presse hier mardi 28 septembre, à Taouyah, dans la commune de Ratoma. L’objectif était de présenter un Guide Citoyen d’appui à la Transition en Guinée.

Ce guide qui est rendu public, dit-il, est le fruit d’une consultation à grande échelle auprès des différentes catégories socioprofessionnelles et politiques du pays. « Il a pour but de favoriser la construction d’un large consensus national autour de la transition et mobiliser la communauté internationale à accompagner la Guinée à cet effet. »

Dans son intervention, Diamsso Camara a fait savoir que ce guide citoyen permettra d’obtenir les résultats ci-après : « les perceptions des populations sont cernées sur l’orientation et le contenu de la transition; l’ensemble des parties prenantes de la transition ont développé un consensus sur le contenu et la durée de la transition; les partenaires sont mobilisés et accompagnent la transition selon la volonté du peuple et les principes démocratiques.»

Cette organisation décline les axes de la transition en 7 grands axes : la mise en place et l’opérationnalisation des organes de la transition ; la création des conditions favorables à l’Unité Nationale, la Justice et la citoyenneté ; la Promotion de la gouvernance et sécurisation des biens publics de l’Etat ; la Moralisation de la vie publique politique et sociale; la Gestion et relèvement de Covid-19 ; la modernisation de l’état civil et Assainissement du fichier électoral ; l’Organisation des scrutins pour le parachèvement de la transition », a indiqué Diamsso Camara à sa prise de parole.

Dans les heures et jours qui suivent, la DACT projette ce qui suit : « la transmission officielle du draft du Guide aux nouvelles autorités, suivie d’un point de presse sur le contenu et les perspectives; l’Organisation d’un atelier (OSC, organisations syndicales/patronales, PTF, partis politiques,…) pour la présentation et la planification des actions de la transition assortie d’un chronogramme pour déterminer la durée de la transition; élaboration et transmission aux autorités et partenaires de la version 2 du guide comme version finale; organisation des sessions de plaidoyer auprès de la communauté internationale et les PTF pour leur accompagnement de la transition; organisations des sessions d’information et de sensibilisation des populations pour une transition réussie et apaisée en Guinée ».

Mamadou Yaya Barry

622266708