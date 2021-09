Coup d’État en Guinée : « Montrez à Alpha Condé qu’il n’avait pas un peuple haineux » (Abdourahmane Baldé du PJL)

Le Mercredi 29 septembre, le président du Parlement des Jeunes Leaders (PJL) en compagnie de plusieurs membres de cette organisation de jeunesse a animé un point de presse, à Petit-Simbaya, dans la Commune de Ratoma. Au cours des échanges, Abdourahmane Baldé a invité la junte au pouvoir cet activiste a tout d’abord plaidé la junte au pouvoir à s’occuper d’Alpha Condé pour qu’il puisse vivre ce moment que nous traversons.

D’entrée de jeu, Abdourahmane Baldé admet que les actes posés jusqu’ici par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) sont salutaires parce que selon lui, ce sont des signes d’espoirs.

Aujourd’hui, dit-il c’est : « Les jeunes de la Guinée qui voulaient prendre le chemin de la méditerranée pour aller sacrifier leurs vies là-bas vont renoncer à cela. Parce que c’est de l’espoir qui a été donné. C’est un acte qui va rassembler les Guinéens. Un acte qui va encore apaiser les cœurs parce que c’est de ça qu’il faut. Vous avez vu la foule qui s’est mobilisée autour, la Guinée belle en fait c’était ça… Vous avez vu la Guinée, ce n’est pas un peuple ethnocentrique que nous avons. C’est un peuple patient, un peuple qui a besoin d’une seule chose la prospérité, le développement de la Guinée », a-t-il précisé.

Poursuivant, le président du Parlement des jeunes leaders voit en colonel Mamadi Doumbouya un homme qui reconnaît le mérite des anciens : « Un homme qui a reconnu les mérites et qui a rendu hommage au Général Lansana Conté et à Ahmed Sékou Touré. Nous espérons également que nous avons un homme qui ne va pas se laisser faire et qui ne va pas humilier le professeur Alpha Condé. Non, ne l’humiliez pas, ne lui faite pas ce qu’il a fait au peuple de mauvais. Je vous en prie faite en sorte qu’il mange bien, qu’il dort bien. Faite en sorte que désormais que lui [Alpha Condé ndlr] même ait la joie que nous sommes entrain de vivre ici et montrez lui les images de la ville. Montrez lui qu’il n’avait pas un peuple haineux, nous avions juste de la prospérité et du vivre ensemble », a-t-il plaidé.

Plus loin, l’activiste exhorte tout de même les nouvelles autorités à s’inspirer de Nelson Mandela qui a fait 27 ans de prison « Mais qui, à sa sortie de prison a protégé y compris ceux qui lui faisaient du mal. Je vous en prie en tant que peuple, acceptons de nous donner la main pour grandir, être grand par le pardon, Être grand par l’honnêteté et par notre capacité à aimer l’autre. Mandela a accepté de pardonner, s’il avait décidé de revenir dans les tribunaux qui vont passer plus de 50 ans et entrain de dire tel a fait ceci ou cela, jusqu’au l’heure où nous sommes, nous serions dans ce cercle vicieux en Afrique du Sud », a-t-il conclu.

