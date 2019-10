‘’Le Coup d’Etat manqué du colonel Diarra Traoré’’ : le livre de Damaro dédicacé le 1er novembre

34 ans après les événements douloureux du 04 juillet 1985, sous le régime Lansana Conté, l’honorable Amadou Damaro Camara livre sa part de vérité dans un ouvrage intitulé « le coup d’Etat manqué du colonel Diarra Traoré ». Une œuvre qui sera dédicacée le 1er novembre prochain dans un imposant hôtel de Conakry.

Dans ce livre de 218 pages, le président de la mouvance présidentielle, Amadou Damaro Camara, directeur de la dette publique d’alors raconte les événements du 04 juillet 1985 ou le coup d’Etat manqué du colonel Diarra Traoré, ancien Premier ministre et ministre de l’Education sous le président Lansana Conté.

Dans ce livre, Amadou Damaro Camara raconte les événements du 4 juillet 1985 ou le coup d’État manqué du colonel Diarra Traoré, ancien Premier ministre sous le président Lansana Conté. Cet événement, d’une grande sensibilité ethnique et politique en Guinée, est resté sans procès et avec des conclusions pleines de préjugés. Amadou Damaro Camara est l’une des rares personnes en vie susceptibles de rétablir la vérité concernant plusieurs aspects de cet événement. Il tente de fournir de la matière sur un pan important de l’histoire de la Guinée aux historiens, afin qu’ils se penchent sur le sujet de façon plus scientifique, et par devoir de mémoire envers la nouvelle génération », lit-on sur la quatrième de couverture du livre.

Amadou Damaro Camara, né à N’zérékoré a travaillé à la Banque centrale jusqu’à son arrestation en 1985 pour complot. Il passera plus de trois ans en prison avant de s’exiler aux Etats-Unis d’Amérique avec sa famille. Il ne rentrera en Guinée que pour intégrer le Conseil national de la transition (CNT) à la mort du général Lansana Conté.

