Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Guinée 2023 : une première mission technique déployée sur le terrain

Conakry, le 28 Février 2018 – Dans la perspective de créer des conditions optimales de réussite de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue en Guinée en 2023, le Comité d’Organisation de cette compétition continentale, COCAN 2023, mis en place à cet effet, est à pied oeuvre et vient de déployer une équipe qui sillonnera l’intérieur du pays du 28 Février au 21 Mars 2018.

L’objectif principal de cette mission est d’évaluer les besoins techniques, financiers, humains et organisationnels de la CAN 2023. Ainsi, durant toute cette mission, 6 villes, parmi lesquelles Boké, Kindia, Labé, Kankan, N’Zérékoré et Conakry, accueilleront les missionnaires. Ces derniers échangeront notamment avec les autorités administratives et visiteront plusieurs sites qui devraient abriter les nombreuses infrastructures qui sortiront de terre à l’occasion de cet événement.

Pour rappel, le COCAN 2023, qui comprend 11 commissions techniques, a été mis en place au cours de l’année écoulée et est dirigé par un comité de pilotage présidé par Mamadou Antonio Souaré (Président), Mathurin Bangoura (1er Vice-Président) et Kerfalla Camara (2e Vice-Président).

La Cellule de Communication du Gouvernement

