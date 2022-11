Coupe du monde 2022 : voici pourquoi la RTG n’a pas (encore) diffusé le match Sénégal-Pays-Bas…

Les téléspectateurs guinéens ne suivront pas le match Sénégal-Pays-Bas sur la RTG. A qui la faute ? En tout cas, pas la chaîne nationale.

Selon la direction de la télévision nationale, contactée par Mediaguinee, la RTG n’en est pour rien dans cette non-diffusion.

« La RTG n’a toujours pas le signal. Vous savez qu’on a 28 matches de la coupe du monde à diffuser. Nous, on reçoit le signal et on lance. On ne peut jamais refuser de retransmettre un match. Le signal peut arriver à tout moment. Donc. On attend », informe un haut responsable de la télé nationale.

A noter que c’est la chaîne privée togoloaise New World tv qui a raflé les droits de retransmission du Mondial Qatar 2022 en Afrique francophone.

Mayi Cissé