Coupe du monde 2022: pas de droits de retransmission pour Canal+, inquiétude chez les férus du ballon rond en Guinée

Après l’annonce de CANAL+, le 15 novembre dernier concernant la non diffusion de la coupe du monde FIFA Qatar 2022 sur ses chaînes sports, à cause de l’absence des droits de retransmission des matchs, nombreux sont les amoureux du cuir rond qui se posent des questions sur la qualité des images transmises sur le petit écran.

Les Guinéens amoureux du cuir s’en inquiètent déjà. « L’exclusivité a été réservée à un diffuseur qui va distribuer aux pays africains ce qui se passe. C’est que les gens étaient habitués à un plateau très performant avec des consultants, des anciens joueurs convertis en consultants et vraiment on éprouve du plaisir en suivant leurs analyses, leurs commentaires. Maintenant, c’est la RTG qui va recevoir les images via le nouveau diffuseur, on va voir est-ce que les plateaux seront aussi performants que ce que Canal donnait», se demande Thierno Saïdou Diakité, consultant sportif.

Pour Hassane Sylla, comme plusieurs autres jeunes de son entourage, cette coupe du monde n’a aucun engouement et même sur le petit écran, les annonces passent inaperçues.

«Constatez par vous-même, il n’y a aucun engouement autour de cette coupe du monde chez nous. Si c’était Canal on allait être accroché de plus parce qu’au-delà des matchs, on nous fait vivre la compétition, en commençant par les préparatifs jusqu’aux vestiaires. Vraiment, on attend de voir mais là ce n’est pas rassurant.

Par ailleurs, avec un décalage horaire important et un programme de jeux compressé allant jusqu’à 04 matchs par jour, l’analyste sportif estime que le défi est de taille pour les autorités en place.

« Prions Dieu que EDG puisse donner de façon régulière le courant. Contrairement aux autres éditions, vous aurez quatre matchs par jour, parce que le déroulement va être un peu rétréci en fonction du décalage horaire. Vous aurez les matchs à 11h, 14h, 17h.. Ça veut dire que la RTG doit donner le courant et il faut que la RTG puisse vraiment nous servir un plateau de qualité avec les invités de choix pour ne pas regretter l’absence de Canal.

Pour lui, c’est un défi assigné à la RTG et au ministère de la Communication pour répondre aux exigences de la diffusion des matchs de la coupe du monde, qui est le début d’une aventure pour les amoureux du cuir rond », dit-il.

Avant de proposer pour finir : «C’est très simple, il s’agit d’identifier les consultants confirmés et des très bons analystes pour pouvoir analyser les plateaux qu’ils vont organiser à la mi-temps, avant et après les matchs pour accrocher les téléspectateurs afin qu’ils ne puissent pas regretter Canal cette fois-ci sur le petit écran».

Du 20 novembre au 18 décembre 2022, les amoureux du foot guinéens devront se contenter des transmissions guinéennes des 24 rencontres à l’occasion de ce mondial Qatar 2022.

Mayi Cissé