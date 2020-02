Couplage référendum et législatives : "allons-y calmement aux urnes... Et la vie continue" (Damaro)

Le président de la mouvance présidentielle Amadou Damaro Camara, depuis la ville de Kankan où il séjourne en ce moment, a invité mercredi les Guinéens à aller calmement aux urnes, « exprimer notre volonté démocratiquement » le 1er mars prochain.

Selon, le député, le président Alpha Condé n’a fait qu’appeler ses compatriotes à s’exprimer sur ce qu’il croit être juste pour le peuple de Guinée et pour la nation guinéenne.

” Le président de la république est le seul qui a le droit et le pouvoir de proposer le référendum au peuple de Guinée. Il a pris le décret selon la constitution, il a appelé ses compatriotes à s’exprimer sur ce qu’il croit être juste pour le peuple de Guinée et pour la nation Guinéenne“.

Désormais, poursuit Damaro, il revient au peuple de Guinée le 1er mars prochain de lui dire Oui nous sommes d’accord ou Non.

“C’est ça la démocratie. Et comme j’ai toujours dit pour un Oui ou un Non, aucun Guinéen ne devrait être blessé à cause de ça à plus fortement raison mourir. Allons-y calmement aux urnes, exprimer notre volonté démocratiquement. Et la vie continue“, conseille-t-il.

Parlant de l’opposition qui s’oppose à la tenue du référendum sous le règne du président Condé, le patron du groupe parlementaire du RPG arc-en-ciel, Damaro de s’interroger : “pourquoi vous croyez que les autres présidents qui l’ont précédé ont droit au référendum et que lui, il n’a pas droit au référendum ? (…)”.

Hier mardi, à la surprise générale, président Alpha Condé a pris un décret convoquant le corps électoral le 1er mars prochain aux urnes pour le référendum constitutionnel et les législatives.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22