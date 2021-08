Covid-19/CT-Epi de Gbessia : “c’est vrai qu’il y a eu coupure de courant, c’est vrai qu’on a eu des morts” (Dr Sakoba Keïta)

Le Centre de Traitement Épidémiologique (CT-Epi) de Gbessia, situé dans la commune de Matoto, a enregistré hier mardi des morts de Covid-19 qui ont “coïncidé” avec la coupure d’électricité.

Ce mercredi, 4 Août, le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) Dr Sakoba Keïta, a apporté des précisions lors d’une conférence de presse qu’il a animée à Kaloum.

« Par rapport à la coupure d’hier c’est une réalité, c’est vrai que on a eu des décès qui ont coïncidé à ça. Mais, dire que c’est la coupure du courant qui a provoqué les décès, vous savez en science il faut prouver les liens de cause à effet. C’est vrai qu’il y a eu coupure, c’est vrai qu’on a eu des morts hier à Gbessia, mais est-ce que c’est la coupure qui a provoqué ? Pour le moment, les enquêtes continuent, on ne pourra pas vous dire quelque chose de plus par rapport à ça.»

Poursuivant, il rassure : « nous avons pris des dispositions pour éviter ces genres de situation qui sont inhabituels. Il y a eu 5 mois depuis qu’on a commencé à hospitaliser les malades là-bas. Je crois que c’est la première fois que nous avons enregistré de coupure, si non c’est un groupe tout neuf que nous avons mis à Gbessia et que nous alimentons au quotidien.»

Mamadou Yaya Barry

622266708