Coupures intempestives du courant à Conakry : le DG de l’EDG parle des travaux de maintenance des équipements en cours

Le Directeur général de l’Electricité de Guinée (EDG), Laye Sékou Camara et ses proches collaborateurs étaient face à la presse ce mercredi 18 mai 2023, pour se prononcer sur les coupures intempestives et délestages du courant électrique auxquels la clientèle se trouve confrontée aujourd’hui, à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays.

A l’entame, il Directeur général de l’EDG dira que ça fait un bon moment que la Guinée a beaucoup travaillé sur la production. « Aujourd’hui, on a de la production après la construction de la centrale de Kaléta et de Souapiti, on a eu une augmentation de 690 Mégawatts sur notre réseau de production. Vous le savez, dans le secteur de l’électricité, nous avons trois (3) segments à savoir le segment de la production, le segment de transport et le segment de la distribution. Mon équipe et moi, nous sommes venus le 17 mars dernier à l’EDG. Et la première des choses d’abord à faire c’était de faire l’état des lieux. Après l’état des lieux, on a échangé avec l’ensemble des directeurs de l’EDG pour donner la feuille de route. Après l’état des lieux, nous avons observé que l’essentiel de notre élément de production, c’est-à-dire les centrales qui appartiennent à l’EDG n’étaient pas dans un état permettant de produire suffisamment. C’est-à-dire, ils étaient tous à 30% de leur état technique. Ça veut dire qu’aucune de ces centrales n’est capable de produire sa capacité. Lorsqu’aussi nous avons observé au niveau de la distribution, nous avons vu que ça faisait pratiquement plus de deux (2) ans que la distribution n’a pas subit d’entretien et de maintenance », explique-t-il avant d’ajouter :

« Vu les instructions que nous avons reçues, on a essayé de remettre nos installations en route. Je veux parler des centrales qui sont dans le portefeuille de l’EDG. Vous n’êtes sans savoir qu’aujourd’hui, la Guinée a ouvert son marché d’énergie à d’autres producteurs privés. C’est-à-dire qu’un privé peut s’installer en Guinée, produire et vendre son énergie en Guinée. Les centrales qui appartiennent à la Guinée sont celles de Tombo qu’on appelle actuellement Kaloum, le système Samou, les grandes chutes, Garafiri, Donkèya-Banéya. Donc nous nous sommes attelés à aller vers devant pour pouvoir réduire un peu la subvention que nous recevons de l’Etat en essayant de réparer nos machines pour qu’on soit prêt d’ici la saison prochaine », dira-t-il.

A l’en croire, l’entrée de la saison des pluies amène des perturbations des grands vents. « C’est-à-dire vous avez deux périodes qui sont l’entrée et la sortie. Au mois de septembre aussi, on risque d’avoir la même situation parce qu’il va y avoir beaucoup d’orages. Donc il faut apprêter le réseau pour qu’il puisse tenir. C’est pourquoi vous avez des injonctions de postes par endroits et d’autres sont en train d’être construits dans d’autres localités. Aujourd’hui, on est en train de mettre de l’accent sur la maintenance des équipes (…) Donc il faut apprêter les équipements pour qu’ils puissent répondre à la demande. Actuellement, les équipes de la distribution travaillent forcément sur la maintenance. C’est pourquoi dans certains quartiers, vous voyez des coupures de 8h jusqu’au soir pour pouvoir travailler. Nous venons de faire quatre (4) jours à Hamdallaye dans le cadre de la maintenance, et c’est pourquoi il y a eu beaucoup de coupures dans ce quartier ces jours-ci », explique-t-il avant d’annoncer aussi que beaucoup de leurs câbles souterrains sont aujourd’hui endommagés par les travaux de routes.

Plus loin, il dira qu’aujourd’hui, « nous avons mis un accent sur la maintenance des équipements parce que nous sommes en train de nous préparer pour 2023. 2023, il faut qu’on soit prêt en termes d’équipement et que ces équipements soient prêts pour pouvoir supporter la demande qui va s’accroitre encore. »

Youssouf Keita

