Cour africaine des Droits de l’Homme : le ROADDH exhorte le Bénin et la Côte d’Ivoire à reconsidérer leur décision de retrait

Le Réseau Ouest Africain des Défenseurs Droits Humains (ROADDH) est profondément préoccupé par les développements récents au Bénin et en Côte d’Ivoire et appelle les gouvernements respectifs à reconsidérer leur décision dans l’esprit de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Le Réseau en appelle à l’Union Africaine et à tous les États africains engagés pour le développement du système africain des droits humains à exhorter les gouvernements du Bénin et de la Côte d’Ivoire à reconsidérer leur décision de retrait de leur déclaration sous l’article 34(6) et invite tous les États africains à renforcer la promotion et la protection des droits de l’Homme et des Peuples à travers le continent en ratifiant le Protocole de la Cour Africaine et en soumettant les déclarations permettant l’accès direct à la Cour des individus et des ONGs.