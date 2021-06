Cour d’Appel de Conakry: colonel Barry condamné à 5 ans de prison dont 1 avec sursis

L’ex-porte-parole de la Gendarmerie Nationale, colonel Mamadou Alpha Barry poursuivi pour “vol aggravé” vient d’être condamné par la Cour d’Appel de Conakry à 5 ans de prison dont 1 an assorti de sursis et au payement de 140 millions de francs guinéens.

Après sa condamnation, le colonel Barry a confié : “comme vous le constatez, je viens d’être condamné encore de 4 ans de prison et 1 an de sursis, il n’y a pas de souci de toute façon je m’attendais à ça, il n’y a pas de problème je ne citerais pas de nom de quelqu’un. Vous avez vu ils m’empêchent même de communiquer parce qu’ils savent de toute façon je vais dire la vérité et de toute façon tout le monde connaît. Merci”.

Il faut rappeler qu’il avait été condamné par le Tribunal Militaire en Première Instance à 5 ans de prison ferme et au payement de 140 millions de francs guinéens.

Mamadou Yaya Barry