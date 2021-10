Cour d’Appel de Conakry: Gnelloy condamné à 2 ans de prison ferme

Poursuivi pour « menaces de mort et injures publiques » à la requête de Kadiatou Biro Diallo « DK », la Cour d’Appel de Conakry à travers le juge Mangadouba Sow a condamné ce jeudi 28 octobre, le jeune activiste des réseaux sociaux, Ousmane Gnelloy (Alpha Ousmane Diallo à l’état civil) à 2 ans de prison ferme.

Le juge Mangadouba Sow a dans sentence rendue publique ce jeudi a déclaré le jeune Gnelloy coupable des faits qui lui sont reprochés. Et il l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement et au payement d’une amende de 5000 gnf. Et il lui a également interdit d’héberger Facebook pendant 5 ans ».

A rappeler que le jeune Gnelloy qui se fait appeler « ministre de la défense nationale du président Alpha Condé sur Facebook » avait été condamné en première instance par le juge de Dixinn d’alors Wright Charles Alhussein à 5 ans d’emprisonnement et un mandat d’arrêt a été délivré contre lui. Ce qui a contribué à son arrestation le 28 septembre dernier à l’aéroport international de Conakry-Gbessia alors qu’il quittait le pays.

Elisa Camara

