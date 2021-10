Cour d’Appel de Conakry: Gnelloy retourne en prison, l’affaire renvoyée au 21 octobre

Les débats dans l’affaire de menaces de mort et injures publiques » qui oppose le jeune activiste des réseaux sociaux Ousmane Gnelloy et Diallo à Kadiatou Biro Diallo se sont poursuivis, ce jeudi à la Cour d’appel de Conakry.

A l’audience du jour, le prévenu a été entendu par la Cour. Il a soutenu qu’en aucun moment il ne s’est attaqué à la plaignante. Mais plutôt il a répliqué aux propos injurieux de la grande sœur de cette dernière qui vit aux Etats-Unis. Affirmant qu’il n’a jamais reçu de convocation pour se présenter à la justice.

Pour la partie civile, représentée par Me Pépé Antoine Lamah, « personne n’a empêché Gnelloy de répondre à l’appel de la justice. Il a choisi de narguer la justice ».

A en croire, le procureur, aucune procédure n’a été violée: « le prévenu n’a pas voulu comparaître. La procédure a été bien respectée par le juge précédent ».

Ce que la défense, à sa tête Me Santiba Kouyate rejette catégoriquement. Avant de solliciter la mise en liberté provisoire de son client.

Après toutes ces interventions, le juge Mangadouba Sow a rejeté cette demande de mise en liberté provisoire du prévenu. Tout en revoyant l’affaire au 21 octobre prochain.

A rappeler que malgré les dispositions sécuritaires prises à l’audience du jour, le même groupe de jeunes est venus à nouveau devant la Cour d’appel de Conakry pour scander des propos hostiles au jeune Gnelloy.

Elisa Camara

+224654957322