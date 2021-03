Cour d’appel de Conakry : Grenade humilie son avocat qui voulait plaider sa cause

Les débats dans le procès en appel du jeune Boubacar Diallo alias Grenade, ex-militant de l’Ufdg ont pris fin ce vendredi 05 mars à la cour d’appel de Conakry.

Au cours de cette audience du jour qui était axée sur la continuation des plaidoiries, Me Thierno Souleymane Baldé qui devrait fermer les débats par sa plaidoirie s’est vu humilier par son client à la grande surprise de tout le monde qui lui a interdit de plaider sa cause. Cette réaction du jeune Grenade fait suite à une incompréhension qui s’est passée entre lui et l’avocat lors de l’audience passée.

C’est ainsi, le juge a mis l’affaire en délibéré pour décision être rendue au 09 Avril prochain.

A rappeler que le jeune Grenade qui est poursuivi pour des faits de “tentative de meurtre et détention illégale d’arme de guerre” a été condamné par le tribunal de première instance de Dixinn, à 10 ans de prison ferme assortie de 5 ans de sûreté.

Elisa Camara

+224654957322