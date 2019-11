Cour d’Appel de Conakry : Sano et Cie en fête avant le verdict !

VIDÉO. Le coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) Abdourahamane Sano et compagnie, condamnés en première instance à de lourdes peines pour “manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l’ordre public” sont arrivés à la Cour d’Appel de Conakry. Ils attendent d’être situés ce jeudi sur leur sort. Mais déjà, c’est la fête. Les prisonniers, dans la salle d’audience, affichent combativité et entonnent des chansons à la gloire des combattants. Regardez !!!

Depuis la Cour d’Appel de Conakry, Thierno Sadou Diallo et Elisa Camara